Allegri: “Chiesa a disposizione. Dobbiamo creare i presupposti per il passaggio del turno”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la partita di Coppa Italia da disputare contro l’Inter. I bianconeri dovranno affrontare i nerazzurri nella semifinale d’andata di coppa, partita in programma domani alle 21. Alcune parole del tecnico: “È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. In questo momento bisogna addrizzare le antenne perché troppi elogi per la Juventus possono far perdere la realtà. Domani giochiamo contro una squadra forte”.

Chiesa: “E’ a disposizione. Il ginocchio sta meglio, domani sarà a disposizione e verrà in panchina”.

Alex Sandro: “Sta bene, sta meglio, ha fatto allenamento ma credo che difficilmente sarà della partita. Sarà a disposizione”.

Foto: Twitter Juventus