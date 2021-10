Allegri: “Certe partite se non le vinci non puoi perderle”

Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato a DAZN dopo il k.o. contro il Sassuolo.

Cosa succede alla Juve in certe partite?

“Abbiamo perso ordine dopo il pari. Certe partite se non le vinci non puoi perderle. Bisogna essere realisti e giocare in un altro modo, soprattutto contro squadre forte negli spazi come il Sassuolo”.

Questa sconfitta ridisegna gli obiettivi stagionali?

“Bisogna lavorare sugli errori che facciamo, nella gestione dei momenti delle partite. Il campionato è lungo e un punto a fine campionato può essere importante”.