Allegri: “C’è bisogno di umiltà e rispetto dell’avversario. Valuterò oggi gli acciaccati. Pogba e Vlahovic? Spero di avere tutti entro 20 giorni”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa, presentando la gara contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Domani ripartiamo dopo oltre 50 giorni di stop. Sarà una gara complicata e difficile, la Cremonese nelle ultime due partite in casa non ha subito gol. Col Napoli fece una grande partita, prendendo gol solo alla fine. Bisognerà avere grande rispetto e umiltà e sarà importante ripartire bene”.

Su Pogba: “Sta correndo. La cosa èpiù importante è che al momento il ginocchio non dà fastidio. Se procede così, nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra, ma dipende anche da quando alzerà i ritmi starà bene. Guardiamo step by step”.

Sulla formazione: “Devo valutare, devo vedere l’allenamento di oggi. Anche i due argentini stanno abbastanza bene e verranno convocati. Vediamo oggi. Chiesa sta meglio, ha lavorato con la squadra, è pronto per un segmento di partita. Oggi parlerò con i ragazzi e vedremo. Non c’è emergenza e non ne abbiamo mai avuta. Dobbiamo guardare da oggi fino al 5 giugno e non solo a una partita”.

Sulla difesa: “Oggi valuterò Szczęsny, se fallo giocare o meno. I tre brasiliani? Valuterò, anche perché tra 72 ore rigiochiamo”.

Su Rabiot: “Parlare di mercato non serve, dobbiamo pensare al campo. Non serve altro”.

Sull’udienza del 20 gennaio: “Non ho nulla da dire, la società ha fatto un comunicato il 30 novembre e mi attengo a quello”.

Sulla ripresa: “E’ come la prima di campionato, dopo 52 giorni che stai fermo è normale che ci saranno delle scorie. Quindi bisogna fare attenzione. Inizia la parte più bella e difficile della stagione, dove si decidono i campionati. Non c’è più tempo per recuperare, ecco perché è più bello e divertente”.

Su Vlahovic: “Sta meglio, credo che nel giro di 20 giorni e spero, di avere tutti a disposizione, parlando di Pogba e Vlahovic. Ora l’importante è concentrarsi sulla gara di domani”.



