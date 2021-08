Allegri: “Buon test contro l’Atalanta. Ora pensiamo all’Udinese”. Poi parla di Ronaldo e Dybala

Massimiliano Allegri al termine dell’amichevole contro l’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dove ha analizzato la prestazione della sua squadra. “Abbiamo fatto una buona prestazione contro l’Atalanta con la quale è sempre difficile giocare. Per arrivare agli obiettivi per cui giochiamo ci vuole disponibilità e sacrificio di uno verso l’altro che ci permetterà di fare la differenza. La squadra è in buona condizione, stasera è stato un buon test. Ha risposto bene, ora bisogna lavorare una settimana per arrivare a Udine in buone condizioni. L’Udinese è una buona squadra, sarà una partita difficile. Dobbiamo arrivare con questo spirito. Ronaldo? Sta iniziando bene perché anche stasera ha fatto buone cose. Sull’azione del gol è stato bravo e ha gestito anche alcuni palloni molto bene, sta crescendo di condizione come tutti. Per noi sarà un valore aggiunto”.

Poi su Dybala: “Al rinnovo ci pensa la società, non ha inciso sulla prestazione. Paulo ha voglia e l’ha dimostrata in questo primo mese di preparazione, vuole fare una grande annata come tutti. La Juventus deve cercare di fare il possibile per cercare di tornare a vincere lo scudetto”.

Foto: Twitter Juve