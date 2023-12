Allegri: “Bravi a cercare la vittoria, nel primo tempo potevamo chiuderla. Obiettivo? Tornare in Champions, poi si vedrà”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Monza.

Queste le sue parole: “Vittoria importante, venuta contro una squadra forte e che gioca bene. Nel primo tempo potevamo fare il 2-0, nella ripresa abbiamo rischiato poco ma abbiamo lasciato libero Carboni ed è venuto fuori questo gol. Siamo stati bravi a cercare la vittoria”.

L’inerzia è positiva: “Quando lavori e c’è positività nel gruppo, questo ci deve portare fino in fondo. Sappiamo i nostri limiti, dobbiamo recuperare dei giocatori e non dobbiamo fermarci. Dobbiamo migliorare per rimanere attaccati alla testa della classifica”.

Cosa ha detto a Landucci? “Gli ho detto che il nostro era un gol evitabile, bastava chiudere il sinistro a Carboni. Nulla da rimproverare alla squadra c’è da migliorare un po’ la gestione della palla ma tutti si sono messi a disposizione per portare a casa il risultato”.

La scelta di Danilo nel finale? “Locatelli aveva un fastidio, quindi ho messo Danilo e davanti ai centrali ha fatto ottime cose. Nel finale ho messo Locatelli perché Cambiaso era un po’ stanco. Con questo spirito, è più facile ottenere i risultati”.

Può rientrare il Napoli per la corsa scudetto? “Può rientrare il Napoli, come il Milan. basta un filotto di vittorie, il campionato è lungo. Questi ragazzi vano aiutati, stanno facendo cose importanti. Abbiamo l’obiettivo di tornare in Champions, poi si vedrà”.

