Allegri: “Bisogna tornare al concetto di luce nel fuorigioco. Non si può annullare un gol per un capello”

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky dopo la vittoria della Juve sulla Fiorentina, analizzando anche il concetto di fuorigioco.

Queste le sue parole: “Oggi la partita era delicata, la Fiorentina gioca bene e ti pressa, la squadra ha avuto una bella reazione e buone occasioni. Ci siamo difesi in modo ordinato, rischiando su un paio di mischie. Devo solo ringraziare i ragazzi, non è semplice riassettare la testa quando ti tolgono 15 punti e ne avresti fatti 44, ma il darci dei mini-obiettivi sicuramente aiuta”.

Crede sia corretto tornare al concetto di “luce” per il fuorigioco?“Per me è giusto, non si può annullare un gol per un capello. Dovremo rasarli tutti!”.

Foto: Instagram Juve