Allegri: “Bisogna essere più efficaci nelle occasioni. Quando c’è da uccidere un avversario va fatto”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata con il Genoa.

Queste le sue parole: “La squadra ha fatto una buona prestazione, per rimanere in cima bisogna essere più efficaci nelle occasioni, quando c’è da uccidere l’avversario va ucciso perché poi ti capita un’occasione contro e subisci gol. Alla fine si doveva avere più serenità e commettere meno errori tecnici: è un punto importante, diamo seguito alla striscia positiva e ora ci dobbiamo preparare al meglio per la gara contro la Frosinone”.

Sull’assenza di Rabiot: “Chi l’ha sostituito ha fatto una buona partita, così come tutta la squadra. Abbiamo avuto delle situazioni che dovevamo sfruttare, ma il nostro percorso deve andare avanti, dobbiamo lavorare sereni e guardare oltre”.

Rigore a Chiesa? “Vlahovic ha dato la palla a Chiesa, si vede che non era sereno dopo i rigori sbagliati. Ma anche oggi ha fatto una buona partita, deve stare tranquillo, anche oggi si è messo a disposizione e deve continuare a lavorare”.

Foto: twitter Juventus