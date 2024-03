Allegri: “Bella partita, non abbiamo sfruttato le occasioni. Ma siamo ancora secondi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli: “Stasera i ragazzi hanno fatto veramente una bella partita. Anche nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni buone, non siamo riusciti a sfruttarle. È normale che sono tutti dei passaggi di crescita che i ragazzi devono fare, nel trovare maggiore equilibrio, non andare fuori ritmo soprattutto quando giochiamo le partite importanti. Però devo dire che la squadra ha giocato bene, siamo ancora momentaneamente secondi in classifica. Abbiamo undici partite ancora da giocare per raggiungere il nostro obiettivo”.

