Allegri: “Basta chiacchiere, bisogna vincere. A guardare la classifica, con lo Spezia è uno scontro salvezza”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della gara contro lo Spezia, è intervenuto in conferenza stampa: “Domani ci saranno dei cambi, giochiamo ogni tre giorni e qualcuno gioca da sei partite di seguito. Lo Spezia è sbarazzino e ha vinto a Venezia, giocano in casa senza eccessive preoccupazioni. Dobbiamo fare una partita sotto l’aspetto mentale e di corsa uguale a loro. Con il Milan abbiamo fatto bene ma sbagliamo troppo nei secondi tempi tecnicamente. Contro il Milan abbiamo fatto una buona partita a livello difensivo contro il Milan che non perde da un anno e mezzo. Ma in questo momento non c’è da chiacchierare, c’è da vincere. Era da 60 anni che non si partiva così male, bisogna vincere per vedere le cose diversamente. Parlare di obiettivi a lunga scadenza non ha senso, ora dobbiamo pensare a battere lo Spezia. A vedere la classifica, che non voglio neanche guardare, questo è uno scontro salvezza. Un passettino alla volta, pensare a 3 mesi non ha senso”.

Foto: Twitter Juve