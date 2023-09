Allegri annuncia: “Vlahovic e Milik non ci saranno a Bergamo”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa l’impegno della Juve di domani alle 18 a Bergamo: “Purtroppo Vlahovic non ci sarà, ha il problema alla schiena che lo ha fermato la scorsa settimana. Oggi aveva parecchio dolore, meglio tenerlo fermo per farlo recuperare in modo totale. Non ci sarà neanche Milik che dopo la partita contro il Lecce ha sentito un po’ strano il polpaccio, preferiamo che recuperi pienamente. Rientrerà Kean, sarà convocato Mancini della Next Gen”.

Foto: Instagram Allegri