Allegri annuncia la cessione di McKennie. Il Leeds lo aspetta per visite e firma

La notizia l’ha data Massimiliano Allegri, comunicando in conferenza l’ormai avvenuta cessione di Weston McKennie al Leeds, dopo la trattativa partita nei giorni scorsi e che si avvia alla definizione. La Juve ha accettato una formula diversa rispetto a quella che aveva preteso precedentemente, dovrebbe essere un prestito oneroso (da 1 a 2 milioni) più una trentina abbondanti per il diritto di riscatto che si può tramutare in obbligo a determinate condizioni, con l’aggiunta di bonus più o meno facilmente raggiungibili. McKennie alla Juve è stato una meteora, per il club era importante individuare condizioni che permettessero di centrare una potenziale plusvalenza. McKennie era arrivato alla Juve nell’estate 2020 per un importo complessivo, riscatto compreso, di 25 milioni. Domani il centrocampista raggiungerà la nuova destinazione per visite e firme.

Foto: twitter Juve