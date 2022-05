Allegri annuncia: “Domani giocherà Dybala”

In occasione della vigilia della partita contro l’Inter, valevole per la finale di coppa Italia è intervenuto insieme a Giorgio Chiellini Massimiliano Allegri il quale ha iniziato a parlare della formazione: “Dubbi… Qualcuno ne ho, domattina o domani pomeriggio bisogna che lo dica, sennò poi ci si chiede chi gioca. Chiellini gioca sicuro, Perin uguale: gli altri vediamo”. E sulla presenza di Dybala esclama: “Gioca. Così vi do il titolone”.

Il tecnico livornese, ha proseguito la conferenza rispondendo alla domanda se per la sfida di domani si sente agitato: “No, domani è una bellissima serata, un derby d’Italia. Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare, contro cui abbiamo sempre fatto bene nelle partite precedenti. Ci vorrà lucidità, poi magari il calcio è strano: dopo due minuti magari si sblocca e cambia la gara, l’importante è avere la lucidità di giocare una bella gara”.

E riguardo a come questa partita può cambiare il giudizio della stagione della Juventus, Allegri esclama: “Vediamo. Siamo partiti male, abbiamo fatto una rincorsa e raggiunto un risultato importante: giocare la Champions è un risultato importante, che la Juve ha sempre raggiunto, a fine stagione ci metteremo lì per cercare di migliorare a 360 gradi per cercare di ripartire, certamente più avvantaggiati rispetto a quest’anno. La valutazione è semplice: se vinciamo, dite che va bene. Se perdiamo, che è disastrata. Sono valutazioni che noi non dobbiamo fare: vincere sarebbe bellissimo, ma il percorso di ripartire l’anno prossimo, ai blocchi di partenza, cercando di andare a vincere ed essere competitivi, è qualcosa che dobbiamo fare”.

