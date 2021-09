Allegri annuncia: “Contro il Napoli non ci saranno i sudamericani. Cuadrado è rimasto in Colombia”

Massimiliano Allegri ha presentato quest’oggi, alla vigilia di Napoli-Juve, la sfida al Diego Armando Maradona. Il tecnico ha comunicato l’assenza dei giocatori sudamericani e di Cuadrado che è rimasto in Colombia a causa di un problema di gastroenterite.

Ecco le parole del tecnico: “Domani sarà sicuramente una bella partita perché affrontiamo una squadra con grandi valori tecnici e in un buon momento di forma. Fare la formazione non è difficile perché ne ho pochi, ho scelto di lasciare i sudamericani a casa. Cuadrado era l’unico che poteva venire ma non è potuto partire perché ha avuto un attacco di gastroenterite ed è rimasto in Colombia per accertamenti. Ci saranno i giovani De Winter, Soulé e Miretti e magari ci sarà anche spazio per loro. Le assenze non devono essere un alibi, cercheremo comunque di fare risultato”.

Foto: Twitter Juve