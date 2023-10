Allegri annuncia: “Chiesa e Vlahovic out. Dispiace umanamente per Pogba”

Massimiliano Allegri ha annunciato le assenze di Vlahovic e Chiesa nel derby di Torino: “Non ci saranno, però la squadra sta bene. Devo valutare domani chi mettere in campo, Yildiz è pronto per giocare. Ma chiunque tra quelli a disposizione è pronto per giocare una partita così importante. Le controanalisi di Pogba? Non lo sapevo, umanamente mi dispiace”.

Foto: Instagram Allegri