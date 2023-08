Allegri: “Alla Juventus è d’obbligo lottare per lo scudetto. Bisogna partire con le giuste ambizioni”

Quella che sta per cominciare sarà una stagione da non sbagliare per la Juventus che, dopo i disastri dello scorso hanno, deve cercare una scossa immediata per evitare un’altra annata deludente. Ne è ben consapevole Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Bisogna lavorare, qui nessuno si tira indietro. Alla Juventus non puoi permetterti di non lottare per lo scudetto, devi farlo. In otto anni alla Juventus non abbiamo mai parlato del contrario. Bisogna partire con le giuste ambizioni per ottenere il massimo, a marzo vedremo a che punto saremo”.

Foto: Allegri Instagram