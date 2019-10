Agnelli: “Chiediamo l’aumento di capitale. Ecco perchè”

Il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha tenuto un lungo discorso all’assemblea degli azionisti bianconeri, toccando diverse tematiche d’interesse per il club. A cominciare da una constatazione sul percorso fatto negli ultimi anni: “Vogliamo incrementare ancora i ricavi a livello economico. Chiediamo l’aumento di capitale, la cui notizia ha fatto stupore, proprio per questo: siamo il più grande sodalizio calcistico in Italia, ma in Europa non è così. Guardo a Bayern, Real e Barcellona e vedo che siamo ancora lontani dai 750 milioni di fatturato che fanno loro”.

Una parola, poi, Agnelli l’ha voluta spendere anche per Massimiliano Allegri: “Voglio ringraziarlo ancora per quanto fatto da noi. Abbiamo vinto 8 scudetti consecutivi, e qui dedico un pensiero anche a Chiellini e Barzagli che ci sono sempre stati, con in più quattro Coppe Italia, le due Supercoppe e le due finali di Champions League conquistate. Siamo passati dal 43º posto del ranking UEFA al 5º e sono convinto che quest’anno potremmo riuscire a scavalcare il Bayern al 4º”. Foto: Juventus Twitter