Allegri: “Abbiamo un mese per risistemare la situazione in campionato. Dobbiamo fare risultato”

La Juventus giocherà domani contro la Fiorentina, in casa all’Allianz Stadium, nel match valido per la 31esima giornata di campionato. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha presentato, in conferenza stampa, la gara con i viola con le seguenti parole:

Quanto è stato importante il secondo tempo contro la Lazio per preparare la partita di domani? “Diciamo che è stata importante tutta la partita, siamo tornati alla vittoria ma soprattutto era una competizione diversa, era la Coppa Italia. Abbiamo giocato solo il primo round e ora dobbiamo pensare al 23 aprile e giocare il ritorno con la Lazio. Ora abbiamo un mese per risistemare la situazione in campionato”.

Domani può essere la partita di Yildiz? “Non è questione di Yildiz, perché affrontiamo una squadra che ha fatto molto bene contro l’Atalanta. Dobbiamo fare una partita giusta perché abbiamo bisogno di fare risultato”.

La vittoria ha portato entusiasmo? “Le vittorie aiutano, perché danno fiducia e ti fanno vedere le cose in modo diverso. La squadra si è sempre allenata bene. Il risultato positivo ti fa vedere le cose in un modo, quello negativo in maniera diversa”.

Foto: Twitter Juventus