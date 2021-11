Allegri: “Abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Mercato? La rosa è ottima”

Sempre Max Allegri ha commentato a DAZN la vittoria contro la Fiorentina: “C’era bisogno di aprire il gioco, gli spazi, mettere due esterni larghi. Quando sono rimasti in 10 abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Ora in questo momento abbiamo 4 dietro e riusciamo a sviluppare il gioco. Poi 3 in mezzo e 3 in avanti che si arrangiano. Questo crea imprevedibilità. Mercato? La rosa è ottima. Tutti parlano di bel gioco, ma alla fine l’imbuto si stringe e si parla solo di vittoria. Non abbiamo vinto e bisogna fare mea culpa, solo a livello mentale”.

FOTO: Twitter Juventus