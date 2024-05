Allegri: “Abbiamo rischiato di perdere alla fine. Rimpianti? Sapevamo che l’Inter era più forte”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, commentando il pari ottenuto stasera sul campo della Roma:

“Abbiamo rischiato di perdere una partita che non eravamo riusciti a vincere, soprattutto all’inizio del secondo tempo, dove abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli. Poi è normale che ci sia stato il ritorno della Roma, poi abbiamo avuto un altro paio di occasioni noi. Poi negli ultimi due minuti abbiamo avuto una gestione della palla incredibile, abbiamo rischiato di perderla alla fine quando comunque mantenevamo con il pari, non riuscendo a vincerla, il vantaggio dello scontro diretto”.

Hai un po’ di rammarico per questo girone di ritorno? “Il rammarico c’è, facevo anche delle riflessioni su questo periodo dove abbiamo vinto solamente due volte, è normale che potevamo fare meglio. Però a volte il calcio è bestiale, perché ci sono dei periodi in cui le cose ti vanno bene e dei periodi in cui ti si incastrano al contrario. Sicuramente dopo la sconfitta di Milano e la partita persa in malo modo in casa con l’Udinese, lì siamo un pochino crollati. E quando perdi di vista l’obiettivo principale, anche se sapevamo che l’Inter era nettamente più forte, e hai 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici, addirittura 14, tendi un pochino a rallentare”.

Foto: Twitter Juventus