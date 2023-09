Allegri: “Abbiamo giocato una partita farfallina. Non eravamo fenomeni prima, non dobbiamo abbatterci ora”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così commentato la sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo: “Abbiamo fatto una partita leggera di testa da questa sconfitta bisogna solo imparare. Non eravamo dei fenomeni e non siamo scarsi ora. Mentalmente abbiamo giocato una partita a farfalline: su questo dobbiamo migliorare, perché era una partita importante, abbiamo perso dei punti importanti. Si era messa bene e non siamo stati capaci di fare male, alla prima occasione abbiamo preso gol ed eravamo un po’ staccati con la testa”.

Poi ha proseguito: “Io qualche partita l’ho fatta, un po’ le squadre le conosco e so quali sono i pregi e i difetti di questi ragazzi meravigliosi. Le avvisaglie c’erano già state ieri, avantieri, nei giorni precedenti: abbiamo cercato di fare meglio e non ci siamo riusciti, non bisogna abbattersi”.

Foto: Instagram Allegri