Allegri: “Abbiamo fatto una gara matura. Stiamo crescendo. Obiettivo? Resta il quarto posto”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria nel derby con il Torino.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo ci aspettavamo un Torino aggressivo, poi ci siamo messi in modo più ordinato. Miretti ha fatto un buon lavoro, nel secondo tempo avendo Milik e Yildiz potevamo cambiare la partita. La squadra ha fatto una gara matura, sono contento della crescita dei ragazzi. Bisogna continuare così”.

Cosa l’ha fatta arrabbiare? “Ci sono state tre scelte sbagliate quando eravamo sul 2-0, dovevamo chiudere meglio l’azione per non concedere niente a una squadra che in quel momento era in grossa difficoltà”.

Il cambio di modulo vi ha aiutato? “A Bergamo è successa la stessa cosa, siamo passati al 4-4-2 difendendo meglio ed essendo più aggressivi”.

Vedremo qualcosa di diverso? “Possiamo cambiare dall’inizio ma anche a partita in corso, stasera c’è stata molta più sicurezza mentre a Bergamo abbiamo fatto una buona partita portando comunque a casa un risultato importante come lo 0-0″.

L’obiettivo è sempre il quarto posto o si può puntare allo scudetto? “L’obiettivo è sempre quello, ovvero il quarto posto, ciò non preclude di pensare ad altre cose visto che siamo la Juventus. Bisogna rimanere coi piedi per terra, riportando l’atteggiamento tipico di questa società è quello di vincere le partite. Ora c’è la sosta e poi un’altra gara bellissima contro il Milan”.

Dove si può migliorare? “Bisogna fare tante cose in più, stasera abbiamo difeso bene di reparto senza concedere niente, mentre la gestione della palla va fatta meglio. Abbiamo giocatori con meno esperienza ma ci sono giocatori come Yildiz e Kean che ha fatto una partita importante. C’è entusiasmo e bisogna che lo stadio sia sempre così perché ne abbiamo bisogno. Ci dà una grande mano”.

Chiesa come sta? “Ora andrà in nazionale, oggi stava un po’ meglio. Spero recuperi perché vogliamo dare più giocatori possibili all’Italia, anche Miretti e Fagioli ne faranno parte”.

Yildiz? “Furbo e sveglio, si vede da come stoppa la palla”.

Foto: twitetr Juventus