Allegri: “Abbiamo fatto il primo tempo dormendo, ma buona partita nel complesso”

Intervenuti ai microfoni della Mediaset, il tecnico della Juventus. Massimiliano Allegri, ha così commentato la sconfitta per 1-0 contro l’Inter: “Abbiamo fatto il primo tempo dormendo, nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo tirato poco in porta ma con l’Inter è una partita difficile. Bisogna ricaricare le energie. Bisogna rimboccarci le maniche e riprendere a lavorare con cattiveria, bisogna tenere lontane Roma e Milan”.

Poi ha proseguito parlando della scelta di far partire Bonucci dal 1′: “Danilo aveva giocato più di tutti, Bonucci stava meglio e ha fatto una buona partita. Dovevamo far meglio nella fase offensiva, non siamo riusciti a ribaltare il risultato. Ci abbiamo provato fino a fondo, bisogna aumentare l’attenzione e la voglia per andare a prendere i risultati”.

Infine: “Dispiace perché per 60 minuti abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto forte. Purtroppo quest’anno bisogna essere forti e tenere bene le spalle larghe, perché quando sei in queste situazioni te ne capitano di ogni tipo e un po’ le cerchiamo noi. Tutto passa e alla fine le cose tornano”.

Foto: Instagram Allegri