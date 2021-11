Allegri: “A Salerno non dobbiamo sbagliare approccio come a Verona, altrimenti prendiamo schiaffi”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato alla vigilia della gara contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Dobbiamo avere un approccio migliore rispetto a Verona altrimenti rischiamo di prendere subito degli schiaffi. Lo stato d’animo è quello di un momento in cui siamo in ritardo in campionato. Tutti vogliono fare qualcosa di più, ma ora serve avere ordine. Ne usciremo, ci vuole calma perché più ci agitiamo e più facciamo casino. Bisogna ripartire dalle cose semplici e poi le cose verranno di conseguenza”.

Sui problemi in attacco: “Kean è uno che attacca di più l’area, a Morata piace girare un po’ di più. Il dato oggettivo è che abbiamo fatto pochi gol, magari da domani o domenica le cose cambiano. La prestazione di sabato è stata buona, L’Atalanta ha fatto anche cambi difensivi cambiando il modo di giocare per fare risultato. La soluzione giusta è cercare di vincere la partita. Poi se sia Kulusevski, Soulé o Chiellini non so”.

Su Kaio Jorge: “Sta crescendo, ha bisogna di fare esperienza come altri giocatori giovani che sono con noi e possono darci una mano”.

Su Soulé: “Non sarà una mossa per domani, è con noi visto che abbiamo fuori Chiesa”.

Sui fischi a Morata: “Non faccio il vostro mestiere ma ci sono dei partiti presi che vanno valutati. Vorrei capire su che basi fate delle valutazioni. Non mi piace. Su Morata c’è un accanimento e non va bene”.

Sulla Champions: “Transizione alla Juventus non ci può essere. Bisogna avere la consapevolezza che siamo sesti in classifica e responsabili di essere alla Juventus. Per ora siamo agli ottavi di Champions e abbiamo una rincorsa davanti che può essere stimolante”.

Foto: Twitter Juventus