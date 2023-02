Allegri: “A Nantes una finale. Il nipotino mi ha scritto un messaggio. E’ contento che abbiamo vinto 2-0 e non 1-0”

Massimiliano Allegri ha commentato a Dazn la vittoria in casa dello Spezia.

Queste le sue parole: “Era la prima volta che giocavano tutti e due insieme e non era semplice, avevamo preparato la partita cercando di allungarli, di attaccare più la profondità, perchè noi difettiamo un po’ in questo, delle volte la attaccavano tutti e due insieme, delle volte andavano tutti e due incontro, invece in quelle situazioni bisogna essere bravi, uno attacca la profondità e uno viene incontro. Poi ha fatto un bel gol Kean, anche Vlahovic ha lavorato molto bene con la squadra”.

Sullo Spezia: “No, non ce l’aspettavamo la difesa a 4, lo Spezia ha fatto una buona partita soprattutto nel secondo tempo, quando ha spinto molto, poi noi abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, ma bisogna migliorare nella tranquillità, più che nella gestione, nei passaggi tecnici, perchè a volte siamo un pochino frettolosi, isterici nel passarci la palla. Invece bisogna essere molto più tranquilli perchè le qualità ci sono”.

Su Di Maria: “Avete mai visto dei campioni che giocano a calcio che sono agitati quando hanno il pallone fra i piedi? Io non ne ho mai visti e ho avuto la fortuna di allenarne abbastanza. Su questo dobbiamo tutti raggiungere una certa tranquillità perchè è una questione mentale più che tecnica”.

Sulla gara di Nantes: “E’ una finale. Giovedì abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo subito un contropiede dove siamo scivolati. Abbiamo buone possibilità di passare il turno”.

E’ arrivato un 2-0, il nipotino è tranquillo: “Il nipotino mi ha già scritto un messaggio. Era contento che abbiamo vinto 2-0”.

Foto: twitter Juve