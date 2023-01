Allegri a lezione da Spalletti: 5-1 Napoli con doppietta di Osimhen, Kvaratskhelia, Rrahmani e Elmas. Più 10 sulla Juve

Lezione del Napoli alla Juventus: termina 5-1 al Maradona. I padroni di casa passano in vantaggio al 14′: bella azione corale dei partenopei, cross di Politano e deviazione al volo di Kvaratskhelia, Szczesny respinge ma nulla può sul successivo tap-in di testa di Osimhen. Dopo pochi minuti arriva il primo squillo Juventus, ma l’incrocio dei pali ferma la conclusione da fuori area di Angel Di Maria. Al 39′ arriva il raddoppio Napoli: lancio lungo che trova Bremer non particolarmente attento, Osimhen ne approfitta e serve l’indisturbato Khvicha Kvaratskhelia che di piatto segna il gol del 2-0. Poi la reazione Juve: Angel Di Maria segna il gol del 2-1 dopo uno scambio dentro l’area con Milik. Poi, al 47′, arriva anche l’occasione del possibile pareggio bianconero, ma Meret fa un autentico miracolo sul cross tagliato dalla sinistra di Chiesa, deviato da Rrahmani. Nella ripresa, invece, non c’è storia: è autentico tripudio azzurro. Al 55′ arriva il gol del 3-1 firmato da Amin Rrahmani: angolo calciato da Kvaratskhelia, pallone che schizza in area di rigore e viene calciato con violanza dal difensore azzurro. Al 65′ arriva il poker azzurro firmato da Victor Osimhen E, infine, Eljif Elmas segna anche il 5-1. Tre punti importanti per la corsa scudetto del Napoli che volano a quota 47, a +10 dalla Juventus e dal Milan (che scenderà in campo domani contro il Lecce).

Foto: Instagram Napoli