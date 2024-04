Allegri: “A fine primo tempo avrei dovuto cambiare tutti, me compreso”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Non abbiamo capito la partita: nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo preso sette ripartenze: avrei dovuto cambiare tutti, forse anche il sottoscritto. Non abbiamo vinto un contrasto e non ci siamo messi allo stesso livello del Cagliari sul piano della corsa. Nella ripresa loro sono calati e noi siamo cresciuti tecnicamente. Abbiamo perso tutti i palloni che potevamo perdere, abbiamo preso sette ripartenze e non abbiamo capito la partita. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati molto più bravi perchè loro hanno allentato sicuramente un po’ la pressione, perchè comunque erano più stanchi, nel primo tempo avevano corso molto, avevano pressato molto. Noi nel primo tempo continuavamo a giocare questa palla corta sbagliando, invece bisognava attaccare un pochino di più la profondità e mettere la palla dietro le spalle dei loro difensori”.

Foto: twitter Juventus