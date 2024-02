Allegri: “A costruire un progetto ci vuole tanto, a distruggerlo un attimo. La Champions non è ancora conquistata”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Verona.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto due punti in quattro partite, a costruire ci si mette tanto mentre a distruggere ci vuole un attimo. Ora serve resettare e tornare a fare le cose con un atteggiamento migliore comunque oggi è stata una bella partita, potevamo vincere e abbiamo creato tante occasioni”.

Difesa a quattro potrebbe essere riproposta? “Per quanto riguarda la difesa a quattro cambia poco, serve avere un atteggiamento e un’attenzione diversa, se non abbiamo vinto vuol dire che qualcosa ci manca, in questo momento serve lavorare per riprendersi”.

Ti aspettavi di più come reazione? “La Juve ha dato tutto ma senza quella cattiveria che ci avrebbe consentito di vincere la partita, c’è stato il contraccolpo della partita con l’Inter ma non possiamo pensare e credere di aver già conquistato la Champions, adesso c’è da pensare al secondo posto col Milan che sarebbe un grande risultato”.

Chi vede meglio per la salvezza dopo aver affrontato Empoli, Udinese e Verona? “Il Verona è una squadra organizzata che corre, è in salute, basta vedere la partita che ha giocato a Milano con l’Inter, penso abbia tutte le carte in regola per giocarsi la salvezza”.

Foto: twitter Juve