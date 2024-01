Allegri: “400 partite con la Juve? Un onore. Mi manca giocare la Champions”

Massimiliano Allegri festeggerà domani le 400 partite da allenatore della Juventus. Alla domanda, il tecnico ha risposto così: “Fa molto piacere avere raggiunto Trapattoni e Lippi, è un grande onore. Il primo mi ha allenato al Cagliari, il secondo è un amico fuori dal campo. In 10 anni alla Juventus sono diventato più vecchio calcisticamente, non pensavo di fare otto anni alla Juve ed è motivo di orgoglio. Bisogna guardare un minuto dopo piuttosto che quello che è successo un minuto prima. Non cancellerei nessuna partita, ogni giorno c’è una sfida. Vivo e lavoro per questo, mi manca tanto giocare la Champions perché abbiamo fatto tante partite molto belle. Le ricordo tutte con piacere, anche quelle brutte come il 3-0 a Genova dopo 27 minuti”.

Foto: Twitter Juventus