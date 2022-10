All’autogol di Veloso risponde Gunter con l’aiuto di Gabbia: 1-1 all’intervallo tra Hellas Verona e Milan

Termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Hellas Verona e Milan. I rossoneri passano in vantaggio al 9′: errore di Hrustic, con un retropassaggio killer che fa arrivare il pallone dalle parti di Leao. Il portoghese semina Magnani in area, sul lato sinistro, mette il pallone dentro che sbatte su Miguel Veloso e rotola alle spalle di Montipò per lo 0-1. Vantaggio che dura pochi minuti. Infatti, al 19′ i padroni di casa trovano il gol del pareggio: Gunter prova una sorta di tiro-cross con il pallone che si insacca alle spalle di Tatarusanu anche grazie al tocco maldestro di Gabbia.

Foto: Instagram Hellas Verona