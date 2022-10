All’asta il pallone di Inghilterra-Argentina del 1986, la partita del “Gol del Secolo” di Maradona e della “Mano de Dios”

Secondo quanto riportato dalla BBC, Ali Bin Nasser, l’arbitro tunisino che ha diretto il quarto di finale Argentina – Inghilterra nei mondiali messicani del 1986, ha deciso di mettere all’asta il pallone della sfida passata alla storia come quella della “mano di Dios”, il celebre gol di mano di Maradona e del gol del secolo, sempre segnato dal Pibe de Oro partendo da centrocampo.

Il pallone verrà venduto all’asta il 16 novembre nell’ambito di un evento speciale legato alla Coppa del Mondo che sarà trasmesso in streaming dal vivo. I potenziali acquirenti potranno registrare le loro offerte online dal 28 ottobre. Si stima che si possano raggiungere anche i diversi milioni di dollari per accapararsi l’oggetto in questione.