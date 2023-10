Allarme Juventus: Chiesa si è fermato in allenamento

Scatta l’allarme in casa Juventus: si è fermato Federico Chiesa. L’attaccante si è fermato improvvisamente nel corso dell’allenamento di oggi, rientrando prima degli altri per precauzione: avrebbe avvertito un forte fastidio, gli esami hanno escluso lesioni ma resta in dubbio. Oltre a Vlahovic, fortemente a rischio convocazione per il derby (si è allenato a parte anche oggi), Allegri potrebbe dover rinunciare anche a Chiesa.

Foto: Instagram Juventus