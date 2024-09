Allarme esterni per Motta: dopo Conceicao si ferma anche Nico Gonzalez

Nella notte tra il 5 e il 6 settembre si è disputato il match tra Argentina e Cile, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il commissario tecnico argentino Lionel Scaloni ha schierato nella formazione titolare l’esterno bianconero Nico Gonzalez. La partita dell’ex giocatore della Fiorentina, però, è durata poco più di un tempo: al 51′, infatti, Nico Gonzalez è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio, che verrà valutato in maniera più approfondita dallo staff medico argentino nelle prossime ore. Il classe 1998 è uscito zoppicante. Ulteriore problema per Motta che, al rientro dalla sosta, deve fare i conti con un grosso allarme sugli esterni: la Juventus, infatti, aveva già perso per infortunio Conceicao che resterà ai box per almeno 3 settimane.

Foto: twitter juve