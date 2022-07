Allarme Deulofeu, esce al 12′ dell’amichevole con l’Union Berlino

Allarme Gerard Deulofeu per l’Udinese. L’attaccante è uscito dal terreno di gioco al 12′ dell’amichevole pareggiata 3-3 contro l’Union Berlino. Lo spagnolo ha abbandonato la partita dopo aver ricevuto un colpo da un avversario. Le reti del match sono state siglate, per l’Udinese, da Nestorovski e Benkovic, con il primo autore di una doppietta. Kedhira e Heintz, insieme a un’autorete di Nuytinck, hanno firmato per i tedeschi,

Foto: Instagram Deulofeu