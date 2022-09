Allarme bomba a Parigi: ansia per PSG-Juve

Dalla Francia arriva una notizia sconvolgente che potrebbe mettere a repentaglio il corretto svolgimento della partita di Champions League di domani sera, ore 21.00, tra PSG-Juventus. Secondo quanto riferito da Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, inviato per il match, nella capitale si è registrato un allarme bomba. Più precisamente, la via Montparnasse è stata transennata dalla polizia, tutti in tenuta anti-terrorismo.

Foto: Champions Logo