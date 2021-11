Allan ricorda Napoli: “In Serie A ero più libero di attaccare. Azzurri da scudetto”

L’ex centrocampista del Napoli, Allan, ora all’Everton, ha parlato a Liverpool Echo sul passato ma anche sulla sua esperienza all’Everton.

Queste le sue parole: “Nel Napoli giocavo con il 4-3-3 come mezzala, che ti dà più libertà di manovra box-to-box. In Serie A avevo più libertà di movimento. Si hanno più possibilità di tirare e arrivare a calciare in porta oltre che firmare assist. Ma sto imparando cose nuove con Benitez, questo senza dubbio. Ogni manager ha un suo modo distinto di giocare. Rafa ha aggiunto molto alla mia carriera. La nostra intenzione è migliorare sempre, giorno dopo giorno”.

Sull’Everton: “Ero entusiasta di iniziare questa nuova avventura, meglio di ciò che mi aspettassi. Meraviglioso giocare a Goodison Park, i nostri fan sono incredibili, senti la loro passione e ti fa venire voglia di dare tutto per loro. Voglio restare per molto tempo ancora qui, sto bene e sogno di imprimere il mio nome a lungo nei cuori di questo club e tifosi”.

Sul Napoli: “Stanno facendo un campionato straordinario. Gli auguro di vincere lo scudetto. Quella piazza lo merita, ha un calore enorme che non vede l’ora di esplodere con una grande vittoria come lo scudetto”.