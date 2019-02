Allan: “La Juve non è solo CR7. Vogliamo vincere per i tifosi, ma la classifica…”

Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss in vista della partita contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni: “È più importante per i tifosi che per noi, ma giocheremo come fosse una finale. Del resto, lo abbiamo fatto anche contro Fiorentina, Torino e Parma. Vogliamo vincerle tutte puntando sull’equilibrio che Ancelotti ci sta dando, ma la classifica non la guardiamo. Proveremo a togliere l’imbattibilità alla Juve, che oltre a Cristiano ha tanti calciatori forti”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli