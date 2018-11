Allan: “In campo con cattiveria, partita fondamentale. Nazionale? Mai pensato all’Italia. Con Neymar…”

Allan, centrocampista brasiliano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Stella Rossa: “Il pareggio col Chievo? C’è rammarico, ma può servire da lezione. La gara di domani sarà importante, Stella Rossa difende bene e servirà cattiveria per i tre punti. La Nazionale italiana? No, non ci ho mai pensato. Ho sempre avuto la testa sul Napoli, è arrivata questa chiamata dal Brasile e sono felice. Io uno dei simboli di questo Napoli? Mi fa tanto piacere, i tifosi napoletani sono appassionati, fa di tutto per seguire il Napoli. Cerco di ripagare tutto sul campo per vincere ogni contrasto, questo per me è tutto. Sono cresciuto, insieme alla squadra. Abbiamo tanti leader, è la forza del nostro gruppo. Cerchiamo sempre di aiutarci perché se siamo uniti possiamo fare grandi risultati. Se ho ho parlato con Neymar scherzando sul girone? Sì, anche con quelli del Liverpool. E’ un girone difficile, vogliamo andare avanti tutti… che vinca il migliore. Sappiamo che non è facile a questi livelli, ci sono tanti giocatori bravi, poi è difficile mantenersi lì, Zielinski, Fabian, Rog, Amadou, siamo in tanti e cerchiamo di dare consigli ma anche io imparo da loro”.

Foto. Napoli Twitter