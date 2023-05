All’Albinoleffe basta l’1-1. Mantova in Serie D

I play-out di Serie C emanano un altro verdetto, la sfida di ritorno tra Mantova ed Albinoleffe finisce per 1-1 e condannano i padroni di casa alla retrocessione per colpa della vittoria all’andata dei bergamaschi per 1-0. La partita dopo un primo tempo molto combattuto si sblocca nella ripresa al 54’ con il vantaggio ospite di Doumbia che servito da Zito non sbagli a pochi passi dalla porta. Il Mantova tenta l’assalto disperato e assedia la porta ospite trovando il pareggio all’80’ con De Francesco che trasforma un rigore conquistato da Pierobon grazie ad un fallo di Zoma. Nel finale i padroni di casa provano il tutto per tutto ma non basta per trovare il gol del vantaggio.

Foto: twitter mantova