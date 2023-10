Alla ThuLa non si rinuncia, Inzaghi contro il Salisburgo schiera le certezze. Frattesi intanto scalda i motori

Contro un Torino in grande difficoltà è arrivata una vittoria netta per 3-0, sbloccata ovviamente dai due uomini in più là davanti, ovvero Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Non è stato tutto così facile come sembra dire il risultato però, dal momento che i granata hanno avuto due buone occasioni per segnare dove Sommer ha risposto presente. Inoltre, il muro eretto da Juric ha tenuto fino a quando non si è sgretolata la base, con Schuurs che ha dovuto lasciare il campo subito e dovrà farlo ancora per parecchio tempo. La ThuLa dunque non si tocca e domani, a San Siro, toccherà ancora a loro contro i “Bad Boys” di Salisburgo, al momento dietro di 1 punto rispetto ai nerazzurri dopo il successo contro il Benfica alla prima giornata e l’ultima sconfitta contro la Real Sociedad. Un successo per l’Inter sarebbe fondamentale, perchè creerebbe un solco importante in caso anche di vittoria degli spagnoli sui portoghesi, mettendo quasi in ghiaccio il passaggio del turno con molto anticipo. Se l’attacco non si tocca, a centrocampo potrebbe essere di nuovo il momento di Frattesi dal 1′, che andrebbe a rilevare uno tra Barella e Mkhitaryan, in vista anche della sfida contro la Roma di Mou. Sulle fascia sinistra c’è ancora il ballottaggio Carlos Augusto–Dimarco, mentre Dumfries dovrebbe partire titolare. Occhi subito puntati su San Siro dunque per un aperitivo al sapore d’Europa ma guai a sottovalutare i ragazzi di Struber, che con la loro vivacità vogliono mettersi in mostra su un palcoscenico importante.

Foto: Twitter Inter