ALLA SCOPERTA DI GONZALEZ: IL DIAMANTE PREZIOSO DELLO STOCCARDA

Giovane, forte, duttile. L’identikit perfetto di Nicolas Gonzalez, attaccante argentino dello Stoccarda. Gonzalez può essere schierato sia come ala d’attacco, sfruttando la sua velocità ed il suo dribbling, ma può anche essere impiegato da centravanti. Il ragazzo classe 1998 può agire anche in coppia con un altro attaccante e calcia con il piede mancino. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili dell’Argentinos Juniors: con la maglia dei Bichos Colorados, ha realizzato 11 reti in 44 presenze. Il grande salto arriva nell’estate del 2018, quando lo Stoccarda gli propone l’avventura in Europa. Con il club tedesco, Gonzalez esordisce contro il Magonza. La crescita del centravanti di Belèn de Escobar è continua: sigla 16 reti in 57 presenze, diventando un prospetto decisamente interessante per il Milan. Nel 2019 vince i giochi panamericani con l’Argentina mentre l’esordio con la Nazionale maggiore arriva nell’amichevole con l’Ecuador. Gonzalez gioca 70’ da titolare con l’Albiceleste. Gonzalez ha un contratto in scadenza con i tedeschi nel 2023 ma potrebbe decidere di lasciare anzitempo lo Stoccarda, se dovesse arrivare un’offerta allettante per il suo futuro.