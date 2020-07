Alla scoperta di Borja Mayoral, l’attaccante in orbita Lazio

In mattinata vi abbiamo parlato dell’operazione impostata dalla Lazio di circa 15 milioni più bonus per Borja Mayoral con un ingaggio che arriva a sfiorare i 3 milioni di euro. Un attaccante giovane, classe 1997, che ha il futuro dalla sua parte. Una delle caratteristiche principali della punta di proprietà del Real Madrid, è sicuramente l’istinto per il gol. Dotato di un buon dribbling e un tiro niente male dalla lunga distanza, Mayoral si dimostra una punta forte e precisa con i suoi 182cm di altezza. Con la maglia del Levante, in questa stagione, ha collezionato 34 presenze realizzando otto reti. Nato e cresciuto nelle giovanili del Real, l’attaccante è stato allenato da Zidane nel Castilla e ha esordito anche nella prima squadra dei blancos con Rafa Benitez. Il ds Tare, ha messo gli occhi su di lui e la Lazio, vorrebbe che Mayoral si consacrasse definitivamente con la maglia biancoceleste.

FOTO: Marca