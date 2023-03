Alla ricerca del vero Leao: i numeri del 2023 preoccupano

Il 2023 del Milan in Serie A è da dimenticare. La squadra guidata da Stefano Pioli ha raccolto appena quindici punti in dodici partite di campionato del nuovo anno: quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Un ruolino di marcia che mette, seriamente, in bilico la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Serve un’inversione di tendenza per scongiurare il peggio, restare fuori dalle prime quattro posizioni del campionato italiano sarebbe un dramma che nemmeno il cammino positivo in Europa può salvare. A preoccupare in casa rossonera è anche l’involuzione avuta da Rafael Leao, il portoghese non segna in campionato dal 14 gennaio. Contro il Lecce la sua ultima rete, solamente il secondo centro del nuovo anno. L’ex Lille non brilla ed è l’intera squadra a pagarne le conseguenze, il rendimento non è passato inosservato a nessuno. Ibrahimovic ne ha parlato così: “Non sembra felice per il momento, ma stiamo facendo di tutto per farlo stare bene. C’è tanta pressione, si parla tutti i giorni di lui, ma lui deve essere concentrato e fare la differenza, non è che meno bravo dell’anno scorso, deve trovare l’equilibrio”.

Foto: Instagram Milan