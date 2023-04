Alla Juve basta Kean: come all’andata è 1-0 al Verona

Al 24′, punizione di Cuadrado, destro che però finisce alto. Al 37′, grossa chance per la Juve, punizione di Danilo, destro deviato dalla barriera sulla traversa.

Nella ripresa maggiori emozioni. Al 56′ Juve in vantaggio. Palla filtrante in area di Locatelli per Kean, che in mezzo a quattro difensori del Verona controlla bene e fa partire un tiro da sotto misura che si insacca alle spalle di Montipò: è la rete del vantaggio, all’Allianz Stadium Juventus-Verona 1-0.

Entrano anche Vlahovic e Di Maria. All’83’, grande occasione per il pari sui piedi di Terracciano, che sul centro-sinistra dal limite si libera dalla marcatura, si mette la palla sul destro e fa partire un tiro insidioso che costringe Szczesny al salvataggio in tuffo.

All’87’, sfiora il raddoppio la Juve. Di Maria dai 30 metri mette Gatti davanti al portiere, palla in mezzo per Bremer che spreca e manda alto da un metro dalla porta.

Nel finale, il Verona si gioca il tutto per tutto per pervenire al pareggio. Ma finisce 1-0. Settima vittoria nelle ultime otto per i bianconeri che continuano la scalata verso la Champions.

Foto: twitter Juve