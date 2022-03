All. Vitesse: “Non avremmo mai osato immaginare di trovarci qui. Ce la giocheremo fino alla fine”

Non solo Europa League. Domani, infatti, sarà di scena anche la Conference League, con la Roma che se la vedrà con il Vitesse. Così il tecnico olandese Thomas Letsch in conferenza stampa: “Non avremmo mai osato immaginare di trovarci qui a questo punto della competizione. Tutti pensavano che ci saremmo fermati alla fase a gironi. E ora, invece, siamo qui agli ottavi di finale contro un club meraviglioso come la Roma, che si farebbe valere anche in Champions League. Tuttavia, non penseremo solo a divertirci, ma vogliamo giocarci fino alla fine le nostre possibilità. È fantastico misurarsi contro una squadra di questo livello. Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini sono tre top player. La Roma si difende molto bene e in modo compatto ed esce sempre pericolosamente con molta velocità. Il confronto con Mourinho? È bello. Ha un palmares impressionate”.

FOTO: Sito Vitesse