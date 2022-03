All. Vitesse: “C’è delusione, ma abbiamo dimostrato di essere all’altezza della Roma”

Serata amara per il Vitesse, che ha assaporato la possibilità di portare ai supplementari la partita con la Roma, salvo poi arrendersi a seguito del gol realizzato nei minuti di recupero da Tammy Abraham, che ha regalato ai giallorossi il pass per i quarti di Conference League.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il fischio finale, l’allenatore degli olandesi Thomas Letsch ha detto la sua sulla gara: “Nessuno pensava che potessimo superare il turno, ma abbiamo dimostrato di essere all’altezza della Roma. C’è delusione, ma non rimprovero nulla ai ragazzi. Sono orgoglioso di tutto il percorso fatto fin qui, non solo della partita di oggi”.

Il tecnico prosegue: “Siamo tutti un po’ giù, ma questo è il nostro lavoro. Ora con il mio staff spingeremo al squadra a reagire perché il prossimo anno vogliamo giocare ancora in Europa”.

Foto: Sito ufficiale Vitesse