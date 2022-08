All. Twente: “La Fiorentina è come noi. Non ci adatteremo al loro gioco, siamo più avanti di condizione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei playoff di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico del Twente, Ron Jans, ha introdotto la partita di domani del Franchi: “Adesso i viola sono come noi: sono in crescita. Sarà molto interessante la gara di domani, anche se la Fiorentina è più importante di noi a livello internazionale. Sicuramente domani la gara non finirà 0-0. La condizione? Siamo più avanti rispetto ai viola, domenica abbiamo giocato con oltre 30° ma la risposta è stata buona. Di sicuro aver giocato già 4 partite ci aiuta molto. Noi faremo il nostro solito gioco, non ci adatteremo alla Fiorentina. Penseremo molto al risultato, anche se avremo ancora una partita in casa. Il nostro obiettivo è giocare in Europa e giocare nei gironi. Abbiamo però incrociato l’avversario più forte che potessimo trovare. Non saprei dire che valore abbia il 7° posto in Italia, rispetto al 4° posto in Olanda”.

Foto: Instagram Twente