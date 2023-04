All. Nantes sull’esclusione di Hadjam: “Ci sono delle regole, si mangia tutti insieme. Tornerà a fine Ramadan”

Ha fatto discutere la mancata convocazione di Jaouen Hadjam per la sfida disputata domenica contro il Reims. Il difensore algerino è stato escluso perché non ha voluto rinunciare al digiuno del Ramadan, e non ci sarà nemmeno domani in Coupe de France contro il Lione. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Nantes, Antoine Kombouaré, ne ha così parlato: “Non è cambiato nulla, non ci sarà. Nessuna polemica, non è una punizione. Sono un allenatore, ci sono regole di vita e chi non le rispetta non è convocabile. Tutti devono seguire le regole. Una volta terminato il Ramadan, tornerà con il gruppo. Non sono io che voglio privarmene, ma è lui che oggi non vuole giocare per le sue convinzioni religiose. Lo rispetto e infatti adattiamo le sessioni di allenamento per andare incontro a coloro che stanno facendo il Ramadan, ma prima delle partite preferisco che i giocatori mangino con noi. È anche un momento di condivisione; se non vuoi farlo, non fa niente, ma queste sono le regole che impongo. Gli altri fanno quello che vogliono nei loro club, io ho sempre fatto così, queste sono le mie regole. Non c’è nessuna polemica. Proteggo i miei giocatori: stasera staremo insieme a tavola, un momento di convidisione che ci aiuterà ad essere più forti in partita”.

Foto: Instagram ufficiale Nantes