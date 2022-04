All. Lipsia: “Atalanta fortissima fuori casa. Dovremo aspettare e avere pazienza”

Torna l’Europa League con l’Atalanta che affronterà il Lipsia. Il tecnico del club della Red Bull, Domenico Tedesco, ha presentato la gara in conferenza stampa: “È una gara su due partite, c’è l’andata e il ritorno, non perdo la pazienza. Contro la Real Sociedad abbiamo dimostrato di potere fare risultato anche fuori casa. L’Atalanta è estremamente forte fuori casa, si vede dalle statistiche è molto chiaro. Fuori casa sono terzi in campionato, invece a Bergamo sono tredicesimi. Possono giocare bene fuori casa, hanno vinto con il Leverkusen due volte. Non dobbiamo essere troppo affamati, dobbiamo aspettare e avere pazienza”.

FOTO: Twitter Lipsia