All. Leicester: “Speriamo di recuperare Vardy per la Roma. Per noi è fondamentale”

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Aston Villa ha parlato delle condizioni fisiche di Jamie Vardy: “Si è allenato con la squadra. Speriamo che torni domani, è solo questione di disponibilità. Non vediamo l’ora di vederlo in campo, conosciamo l’intensità che può portare in una partita, i suoi movimenti e la fiducia. È quel tipo di giocatore che tornando dà una spinta enorme alla squadra. Ci è mancato molto ed è questa la realtà. Se riusciamo a riaverlo in forma e disponibile per queste ultime partite, ci aiuterà davvero molto. Giocatori del genere sono importanti. Una volta tornato in rosa, il suo entusiasmo e la sua energia ci daranno fiducia. Per i tifosi è fantastico perché è una vera leggenda qui”.

FOTO: Twitter Leicester