All. Lazio Primavera: “L’anima di Guerini è nello spogliatoio con noi”

Leonardo Menichini, allenatore della Lazio Primavera, ha voluto ricordare Daniel Guerini, giovane giocatore della squadra deceduto questa notte a causa di un incidente stradale sulla Palmiro Togliatti, nota strada a scorrimento veloce della Capitale. “Una perdita terribile. Darà la spinta in più per questi ragazzi per andare oltre le loro possibilità. Fino a ieri mattina Daniel si allenava con noi, si può solo immaginare quello che stiamo passando in questo momento. La sua anima è nello spogliatoio, deve essere il modo migliore per onorarlo, darà una mano. Era un ragazzo ben voluto da tutti, era scherzoso e rispettoso”.

Sull’altro ragazzo in macchina. “I familiari sono le prime persone che mi sono venute in mente quando sono venuto a conoscenza di ciò che era accaduto: le nostre condoglianze vanno a loro ed alla famiglia dell’altro ragazzo che è deceduto dopo l’incidente”.

Foto: Instagram personale